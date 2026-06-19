１９日午後５時４０分頃、浜松市のＪＲ浜松駅で、東海道新幹線のホームから線路に人が立ち入り、東京発博多行きの「のぞみ４９号」にはねられた。ＪＲ東海によると、事故の影響で、東海道・山陽新幹線は約３時間にわたり運転を見合わせた。東海道新幹線は少なくとも５８本が運休し、約１４万人に影響した。ＪＲ東京駅や新大阪駅などは、出張客や帰省客らで混雑した。静岡県警浜松中央署などによると、はねられた人はその場で