ロックバンド「サカナクション」が19日までに公式インスタグラムを更新。あの超大物が登場し、ファンを驚かせた。公式インスタでは「トヨタグループ豊田章男さんと」とし、ショート動画をアップ。まさかの豊田会長が登場し、現在大バズり中の「夜の踊り子ミーム」に合わせ、ノリノリでダンスする姿が映されていた。同バンドは国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式に出席していたが、「TOYOT