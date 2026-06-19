◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天がロッテに逆転負けを喫した。吉井理人監督が就任後初の試合。序盤から試合は動いた。初回２死一塁で、マッカスカーが左翼へ４号２ラン。助っ人の一発で先制に成功し、指揮官も拍手を送って称賛した。１点リードの３回は２死二、三塁では渡辺佳が左中間への２点二塁打。打線が機能し、追加点を奪った。しかし、先発した荘司が踏ん張れない。３点リードの３回に