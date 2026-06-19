【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・ウィットリー―中日・大野雄大（１４時・東京ドーム）◆ヤクルト・松本健吾―広島・森下暢仁（１４時・神宮）◆ＤｅＮＡ・東克樹―阪神・伊藤将司（１８時１５分・横浜）【パ・リーグ】◆日本ハム・孫易磊―ソフトバンク・スチュワートＪｒ．（１４時・エスコンＦ）◆ロッテ・小島和哉―楽天・岸孝之（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・ペルドモ―西武・隅田知一郎（１４時