◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテがリーグ戦再開初戦で逆転勝利を飾り、４月３日以来の貯金１とした。昨季までロッテ指揮官を務めた楽天・吉井監督就任後初めての試合。その出端を愛斗がくじいた。４―４の同点で迎えた６回２死満塁で左翼席に１号グランドスラムを放った。自身初の満塁アーチは、西武時代の２３年以来、３年ぶりの一発。一気に流れを引き寄せた。投げては５回から２番手で登