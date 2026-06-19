◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）中日が巨人に競り勝ち、リーグ戦再開の初戦を白星発進した。打線は、２回に村松開人内野手の右前適時打と田中幹也内野手の左犠飛で２点を先制。２点リードの６回２死一、三塁。巨人・浦田俊輔内野手の中堅へ抜けそうな打球を金丸夢斗投手がグラブに当て、村松が横っ飛びで捕球。そのまま二塁へ送球し、アウトとした。攻守で活躍し、チームを２連勝に導いた。中日