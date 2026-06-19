第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の奈良大会の組み合わせ抽選会が１９日、奈良市内で行われた。７月９日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２７日に行われる。センバツ準Ｖの智弁学園は、エース左腕・杉本、捕手・角谷の強力バッテリーに、逢坂ら打線も活発。高田商と奈良大付の勝者と３回戦で対戦する可能性も。近畿大会４強の天理はエース・長尾に加え、攻撃も力強さを増した。奈良大付の