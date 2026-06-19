お笑いトリオ・ハナコの岡部大が、第２子の誕生を報告した。岡部は１９日、自身のＸを更新し、「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康でございます」とポスト。「『みんなでドンジャラ』を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」と、４人で楽しめるゲーム「ドンジャラ」の名前を挙げて、４人家族になった喜びをつづった。岡部はハナコとして「キングオブコント２０１８」で優勝