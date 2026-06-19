◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が母にささげる一打を放った。６回２死一塁で代打出場。相手先発・金丸の初球１５１キロ直球を右前にはじき返し、好機を拡大した。これが５月２８日・ソフトバンク戦（東京ドーム）以来２１打席ぶりの安打となった。この日は入団１年目の０７年に病のために亡くなった母・輝美さんの命日。高卒１年目の０７年５月１２日のイースタン・日本ハ