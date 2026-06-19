◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）思わず少しだけ笑みがこぼれた。巨人・増田大輝内野手（３２）は代走として慣れ親しんだ一塁でゆっくりリードを取った。プロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。今季初スタメンでプロ初の猛打賞をマークした。２回２死の第１打席で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。４回２死の第２打席では低め１３７キロ変化球を捉える