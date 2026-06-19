サロンモデルの緑川春菜が18日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。 【写真】ミニ丈の衝撃なめらかに描かれたカーブの美スタイル 2度目のヤンジャン登場となった緑川は「人生初の表紙!! !! !! !! !! !!」と喜び爆発。「サロンモデルを続けて12年 グラビアを初めて7ヶ月！ まさか自分が表紙にいるなんて想像もできなかったです」と率直に記した。 「サロ