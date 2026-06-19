タレント、インフルエンサーの小高実優が19日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動とSNS活動を終了することを報告した。 【写真】突然すぎるさよなら活動終了を発表した小高実優 小高は「ご報告」という画像とともに「この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご報告いたします」と発表。活動終了について「突然のご報告になってしまった為、驚かせてしまったと思いますが私なりにたくさん悩み、考えた