アイドルグループ「#ババババンビ」の元メンバーで、グラビアアイドル・女優の岸みゆがこのほど、7月16日に発売が決定している2nd写真集(東京ニュース通信社)から、新たな先行カットを公開した。 【写真】小さな手じゃ隠しきれない！ 豊かな部分が横から 岸は「#ババババンビ」の初期メンバーとして活躍し、2024年には初の武道館ライブも成功させた。今年3月28日のライブをもってグループは解