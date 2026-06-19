浜州市沾化区にある３００メガワット養殖併用型太陽光発電所。（５月２８日撮影、浜州＝新華社配信／賈舒雨）【新華社浜州6月19日】中国山東省で、塩害により活用が難しかった沿海部の土地を太陽光発電に生かす取り組みが進んでいる。発電設備の下で養殖を行う「漁光互補」などのモデルにより、塩害地がクリーンエネルギーを生む収益源に変わりつつある。山東省は中国有数の経済大省で、エネルギー消費量も大きい。沿海部には