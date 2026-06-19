ボートレース大村のG2「モーターボート誕生祭」は19日、3日目の開催を終了した。4日目の20日は準優18の椅子を巡って予選ラストが争われる。3日目4R。河野大（37＝徳島）はインからコンマ07のトップスタートから逃げて快勝した。「出足関係は良かったと思う。明日（4日目）も雨ならそこまで変わらずに行けると思います」手にしている57号機は初おろしから動きの良かった1基。ようやく楽しみが出てきた。「出ていくとかは