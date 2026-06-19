◇セ・リーグ巨人2―3中日（2026年6月19日東京D）巨人はリーグ再開初戦となった19日の中日戦（東京D）に1点差で敗れて2連敗。交流戦初戦から指揮を執っている橋上秀樹監督代行（60）はセ・リーグ相手の初采配で黒星を喫し、阪神とヤクルトが勝ったため、10日に浮上した単独首位を陥落して一気に3位まで後退した。中6日で今季11度目のマウンドに上がったドラフト1位左腕・竹丸が5回5安打3失点で自身4連敗となる今季6敗目