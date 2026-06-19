運転を見合わせていた東海道新幹線の全線と山陽新幹線の上りは先ほど午後8時48分に運転を再開しました。【映像】東海道・山陽新幹線が運転再開JR東海によりますと、きょう午後5時41分ごろ、静岡県の浜松駅で線路内に人が立ち入り、東海道新幹線の東京発、博多行きの「のぞみ」の下りと接触しました。この影響で、東海道新幹線は全線で、山陽新幹線は上りで運転を見合わせていましたが、午後8時48分に順次運転を再開しました