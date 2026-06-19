◇プロ野球セ・リーグ 阪神 11-3 DeNA(19日、横浜スタジアム)交流戦が終わり、リーグ戦が再開となったこの日。阪神は敵地で「11-3」と大勝を収めました。例年苦戦する交流戦では、6勝12敗と9位で終えた阪神。リーグ戦に戻り流れを変えたい中、初回から打線が奮起します。対する先発・石田裕太郎投手を相手に、先頭・福島圭音選手が初球をとらえヒットで出塁すると、送りバントで進め、森下翔太選手も四球で出塁。続いて打席に向か