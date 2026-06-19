6月17日（水）に、ラッパー・AKLO（アクロ）がデジタルリリースしたニューアルバム『SIGNAL VERDE（シグナル・ヴェルデ）』より、「Lo Prendo」のミュージックビデオが公開された。AKLOのおよそ7年ぶりとなるニューアルバム『SIGNAL VERDE』は、全曲のプロデュースをコロンビア出身のプロデューサー・Alenoise（アレノイズ）が担当した。本作のサウンドの核となるのは、レゲトン、アフロビーツ、アーバン・ラテンのグルーヴ。それ