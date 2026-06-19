理化学研究所が、AI（人工知能）を活用した科学研究、AI for Science開発用の新スーパーコンピュータの名称を「理究（りきゅう）」に決定したことを発表した。英語表記は「RIKYU」となる。 「理究」は、理研最先端研究プラットフォーム連携（TRIP）事業本部 科学研究基盤モデル開発プログラム（AGIS）および計算科学研究センター（R-CCS）が、神戸市ポートアイランドの理研神戸地区に導