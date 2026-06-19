MIXIが提供する会話AIロボット「Romi」が、単独でYouTube生配信を行う企画『"お迎えできるYouTuber" Romiの部屋』を実施することが発表された。配信は6月19日19時より開始される。 本企画は、人間の司会者や出演者を一切置かず、Romiが一人でトークを展開するもの。視聴者から寄せられるコメントを拾いながら、雑談や質問コーナーをリアルタイムで行うという。生成AIの普及によりAIとの会話が身近になりつ