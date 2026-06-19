熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月19日19時25分発表気象庁 19日18時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯13度30分 (13.5度)東経140度50分 (140.8度)進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)中心気圧    1004 hPa中心付近の最大風速&#16