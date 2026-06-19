Q. 「がんになりやすい性格がある」って本当ですか？Q. 「『がんになりやすい性格がある』というのは本当でしょうか？ 『いい人ほどがんになる』『人に気を使う人ほどがんになりやすい』といった話を聞くことがありますが、夫が典型的な『いい人』な性格なので心配です。実際に、性格とがんになりやすさには関係があるのでしょうか？」A. 「いい人」がハイリスクとは言い切れませんが、性格とがんには関連もあるようです「がんにな