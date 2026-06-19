アジア大会開催まで92日。大会の運営サポートを担う名古屋市の中学生らも本番モード。会場での実践的な対応などを学びました。 【写真を見る】アジア大会 サポート担う名古屋の中学生も“本気モード” さまざまな国の人と関わる機会に…実践的な対応学ぶ 名古屋･瑞穂区 これは地域の中学生に、アジア大会の運営サポートを通じてさまざまな国の人と関わる機会をもってもらおうと、組織委員会が取り