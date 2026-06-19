10年続くのは3％、なぜ地域に根付くことができた？北陸3県を拠点に活動するご当地アイドル「ほくりくアイドル部」が今月12日、結成から10年の節目を迎えました。全国のご当地アイドルグループで10年続くのはわずか3%といわれる中、なぜ地域に根付くことができたのか。「王道の手法」をあえて外し、地元密着にこだわり続けた10年間を振り返ります。石川・富山・福井出身の16人、13〜30歳まで幅広く2016年から活動しているご当地アイ