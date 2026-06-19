◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人(19日、東京ドーム)巨人が中日に1点差で敗戦。試合後橋上秀樹監督代行が途中交代となったキャベッジ選手についてコメントしました。キャベッジ選手はこの日5番・センターでスタメン出場しますが2打数無安打となり、4回の守備で交代となりました。交代の理由について試合後、橋上監督代行は「コンディション的なもので代えざるを得ない状況になってしまった。明日以降状態を確認しながらという形に