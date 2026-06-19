アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を締結したことを受けて、ロシアのプーチン大統領は18日、「中東情勢の安定は世界のエネルギー市場に有益になる」と述べました。プーチン大統領は18日、ロシアとASEAN＝東南アジア諸国連合の首脳会議に際して会見し、アメリカとイランが締結した覚書について「われわれは満場一致で歓迎した」「中東情勢の安定は世界のエネルギー市場に有益になる」と強調しました。ロシアとASEANの首脳会議