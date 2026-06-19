「ＤｅＮＡ−阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神の森下翔太外野手が九回無死三塁から１６号２ランを放ち、リーグ戦再開の初戦から先発野手全員安打となった。５点リードの九回無死三塁で打った瞬間に確信の一発。これで２試合連続の２桁得点となった。さらに１死からは大山がこの日２本目の１０号ソロ。坂本の初回の２ランも含め、計４発の大暴れとなった。