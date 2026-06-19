◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）4本塁打を含む13安打で11得点を挙げた阪神がリーグ戦再開初戦に勝ち、中日に敗れた巨人と入れ替わり、ヤクルトと並んで10日ぶりの首位に浮上した。初回に佐藤輝の右越え適時二塁打で先制すると、坂本の2ランなどでこの回5点。2点差に詰められ迎えた5回には佐藤輝の適時打と大山の犠飛で2点を追加。8回には大山のソロ、9回にも森下の2ラン、大山の2打席連続ソロで加点した