バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）＝ヴィクトリーナ姫路＝が１９日、インスタグラムを更新。フォーマルなワンピース姿の全身写真を投稿し、反響を集めた。野中は結婚式に招待されたことを伝え、「幸せいっぱいの空間に癒された素敵な１日本当におめでとう」と新郎新婦を祝福。「そして、久々に親戚一同集まれたことも、とっても嬉しかったそれぞれの場所で頑張って、また笑顔で集まれますように」とつづった。