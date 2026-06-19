ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」が20日、初日を迎える。エース格の20号機を引き当てたのは徳島の新人・藤山湧太（22）だ。前評判を思えば「足合わせでは他とそんなに変わらなかったですね」と期待外れのようだったが「回り足は普通よりちょっといいと思います」とまずまずの感触をつかみ取っている。昨年5月の鳴門でデビューして丸1年が経過。今節こそ水神祭のチャンス到来で「頑張