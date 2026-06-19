ONE’NONLYの沢村玲（29）が19日、都内で主演ドラマ「今から、親友やめようか。」（25日スタート、MBS制作、TVerなどで配信）の第1話先行試写会に出席した。イベント中にプロ野球・千葉ロッテマリーンズへの愛が爆発する場面があった。イベント中にドラマのテーマである「一線を越える」にちなみ、こだわりが一線を越えていることについてトークを展開。そこで沢村は「野球観戦、千葉ロッテマリーンズ」と回答し、前屈みで報