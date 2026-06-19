「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日開幕、まるがめ）広瀬凜（２３）＝滋賀・１３１期・Ａ２＝は１６号機に不満げな表情を浮かべた。特訓後は「まだ分からないですが」と前置いた上で「行き足から伸びがちょっと…。あまりいい感触はなかったですね」と手応えはなかった様子。素性はいい部類だが、近況は下降気味のエンジンだ。前節の江戸川ルーキーシリーズでは４コースからまくりを決めてデビュー初優勝をマークするな