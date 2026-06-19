アメリカ中西部のイリノイ州で撮影された映像には、渦を巻きながら現れた巨大な竜巻が捉えられています。竜巻が通り過ぎたあとには倒壊した住宅や建物。屋根や壁は吹き飛ばされています。竜巻の通り道のような跡も。現地のメディアは、竜巻は距離にして約20km移動、50軒以上の住宅に被害が出たと伝えています。一方、南部ルイジアナ州は猛烈な雷雨に襲われました。建物は無残に壊れ、すさまじい爪痕が残されています。そんな中で目