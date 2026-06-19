『置身事内』蘭小歓＝池永牧子撮影 中国経済の実態に迫るのは難しい。本書『置身事内』は復旦大学経済学部の講義テキストである。経済活動における地方政府のミクロメカニズムと中央政府のマクロコントロールの2部からなる。タイトルは官場(官界)と市場が一体となって実体経済を動かしているということで、とりわけ中央政府の指導を踏まえた地方政府の役割と任務が重要である。ここに中国経済の特質がある。今の中国経