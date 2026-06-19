◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の堀田賢慎投手が１回をパーフェクトリリーフした。２―３の９回に５番手で登板。まずはこの回先頭・石川を右飛に打ち取ると、続く石川昂を１球で二ゴロで２死。最後は田中をフルカウントから空振り三振に仕留め、最終回の攻撃へつないだ。今季はこれで１０登板目。この日で防御率を０・６４とした。６回から赤星、中川、田和、堀田が１回ずつ投げ、中日打線を完