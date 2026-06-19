◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）ＤｅＮＡが本拠地・横浜スタジアムでの公式戦通算３０００試合目を白星で飾ることはできなかった。中８日でリーグ戦再開のマウンドを託された石田裕太郎投手が、初回にいきなり５点を失う波乱の幕開け。２回に宮崎敏郎内野手の６号ソロ、３回には佐野恵太内野手の２点適時打で追い上げたが、石田裕は５回にも佐藤の適時打と大山の犠飛で２点を失い、５回７失点で降