おしゃれは、服だけじゃなく指先まで可愛く仕上げたい♡ そこで今回は、イマドキ女子の「ご自慢ネイル」を2つご紹介します。推しクラブのカラーを取り入れたものから、サロンクオリティのセルフネイルまで。夏ネイルのデザインの参考にしてみてね♡LOVE BUZZ ITEM vol.51THEME：トレンドSummerネイルRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏