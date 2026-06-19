◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）阪神がリーグ戦再開の一戦を２試合連続となる２ケタ得点でものにし、１０日ぶりの首位に返り咲いた。主役はやはり、４番・佐藤だった。初回１死一、二塁で右翼フェンス直撃の先制二塁打。これで打線に火をつけ、今季最多タイの１イニング５得点を呼び込んだ。５―３の５回１死一、二塁の好機でも二塁への適時内野安打で中押し。相手に流れが傾きかねない展開で引き