◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人はトレイ・キャベッジ外野手が２打席で交代した。３回２死満塁で三ゴロに倒れて２６打席連続無安打となり、４回の守備からベンチに退いた。試合後、橋上監督代行はコンディション面で代えざるを得ない状況が発生したと説明。ベンチ裏で治療を受けたといい、２０日以降の出場は現時点で不透明だという。