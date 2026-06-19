◇プロ野球セ・リーグ 阪神 11-3 DeNA(19日、横浜スタジアム)交流戦が終了し、この日からリーグ戦が再開。DeNAは阪神に大敗を喫しました。この日の先発は石田裕太郎投手。初回からピンチを招くと、佐藤輝明選手の先制タイムリーや、坂本誠志郎選手の第1号2ランを浴びるなどで、一挙5失点とします。それでも以降は状態を持ち直し、力投を見せます。反撃に転じたいDeNA打線は2回。対する先発・村上頌樹投手の前に、宮粼敏郎選