「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）ヤクルトは投打の歯車がかみ合い、リーグ戦再開を白星発進。神宮球場での４連敗を止めた。打線が相手の隙を突き、執念を見せたのは四回だった。不振に陥っていた先頭打者のオスナが二塁打で出塁。続く古賀が三塁へのバント安打でつなぐ。一、三塁から武岡の遊ゴロ（記録は野選）で１点を先制し、相手のミスも絡んで２点目を追加。さらに内山が適時二塁打、長岡と増田が２者連続犠