「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）中日がリーグ再開初戦で、１点リードを守り切って接戦を制した。０−０の二回は安打と２四球で無死満塁として、村松が右前適時打を放って先制。田中の左犠飛で２点目を奪った。三回１死は石伊が打った直後にスタンドインを確信する左翼席中段への５号ソロを放った。先発の金丸は五回２死からダルベックに左前打を許し、続く岸田に２ランを被弾。毎回安打を浴びながらも６回１０安