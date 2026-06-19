「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）巨人がリーグ戦再開となった初戦に惜敗した。先発を任されたドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が制球に苦しんだ。二回に安打と２四球で無死満塁を作ると、先制適時打＆犠飛で２点を許した。三回には石伊に５号ソロを被弾。五回にも２四球を出すなど、５回５安打３失点４四球、８８球での降板。６敗目に「今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです」と肩を落とした。一方の打