◇パ・リーグロッテー楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）ロッテの愛斗が4―4の6回2死から勝ち越しの満塁本塁打を放った。フルカウントから柴田の153キロを左翼席へ運んだ。愛斗は23年現役ドラフトでロッテ入り、3年目で移籍後初本塁打、満塁弾は西武時代も含めプロ初。「打ったのは真っすぐです。みんなでつないだチャンスでしたし、代打を出さずに信じてくれたので、集中していきました。打てて良かったです」と喜んだ。