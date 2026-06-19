ソフトバンク戦に先発した日本ハム・伊藤＝エスコンフィールド日本ハムがソフトバンク戦の連敗を8で止めた。伊藤は気迫のこもった投球を見せ、6回2失点でリーグトップの8勝目。打線は1―2の四回に万波、野村の連続適時打で逆転し、六回はレイエスがソロ。ソフトバンクの大津は2敗目。