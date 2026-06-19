「日本ハム４−３ソフトバンク」（１９日、エスコンフィールド）ソフトバンクが競り負け、今季９戦目で日本ハムに初めて敗れた。先発の大津が７回７安打４失点で２敗目（７勝）。初回、水谷に左中間へ先頭打者被弾。味方が２点を奪って逆転した直後の四回は、４長短打を集中されて２点を失った。六回にはレイエスに右中間ソロを被弾した。打線は０−１の四回２死満塁で、この日今季初昇格した石塚が左前２点打。２点を追う