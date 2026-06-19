◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・森下翔太外野手が、リーグトップとなる16号2ランを放った。8―3の9回無死三塁。外角チェンジアップを捉え、白球は左翼席中段に飛び込んだ。これで同じリーグ15本で並んでいた佐藤輝を抜いた。リーグ戦再開初戦から、幸先の良いスタートを切った。