ベースメイクの美しさを引き立てるためには、なめらかで整った素肌づくりが欠かせません。ADDICTIONから2026年7月3日（金）、待望の新スキンケアコレクションが登場します。毛穴や不要な角質に着目し、“溜めない肌”へ導く「マイクロピーリング トナー」「ポリッシュパウダー」「コットン」の3製品を展開。本日より公式オンラインショップおよび店頭で予約受付もスタートしています。 ベー