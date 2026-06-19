広島戦に先発したヤクルト・吉村＝神宮ヤクルトが快勝した。四回、オスナの二塁打から好機を広げ、内山の適時二塁打などで5得点。6―2の七回は武岡の2点二塁打などで突き放した。武岡は4打点。吉村は7回を2失点で4勝目を挙げた。広島は守備の乱れから崩れた。